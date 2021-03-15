Студент з Казахстану вразив журі престижного музичного конкурсу "Греммі" [ Редактировать ]
У Лос-Анджелесі вручили премію "Греммі". Цього року вона вже 63 за ліком.
Найкращою піснею став сингл "Я не можу дихати", присвячений Джорджу Флойду. Серед цьогорічних лауреатів також Тейлор Свіфт, Біллі Айліш, Бейонсе, дует Леді Гаги та Аріани ГрАнде.
Але справжньою сенсацією став юний репер з Казахстану. Студент залізничного коледжу Іманбек Зейкенов отримав відзнаку у номінації найкращий ремікс.
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