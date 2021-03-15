В Киеве объявили первый уровень опасности [ Редактировать ]
В понедельник,15 марта, и утром 16 марта погода в Киеве испортится, так ожидается туман. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Как сообщается, видимость на дорогах будет составлять 200-500 метров.
До конца суток 15 марта, ночью и утром 16 марта в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 метров. В столице объявили первый уровень опасности, желтый.
В связи с погодными условиями, в городе на дорогах могут образоваться пробки, движение может быть нарушено.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
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