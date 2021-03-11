Погода в марте: когда в Украину придет настоящая весна [ Редактировать ]
Синоптик "Укргидрометцентра" Роман Мурмыло рассказал о том, что март в Украине будет не теплым, а достаточно прохладным.
11-12 числа стоит ожидать осадков: снег, мокрый снег или дождь, в зависимости от региона. В уже во второй половине марта вероятно повышение температуры, но осадки не прекратятся.
Начиная примерно с 12-13 марта будет очередная волна тепла, температура станет достигать +7 градусов. Можно сказать, что будет относительно теплая погода. Ночью около нуля градусов, днем - стабильный плюс.
"Однако дожди никуда не пропадут, а по ночам может выпадать снег", - добавил он.
По температуре будет вроде бы тепло, но за счет моросящих осадков этого тепла чувствоваться не будет.
Кроме того, синоптик напомнил, что ранней весны ждать не стоит:
Настоящей весны пока не видно. Март тем и отличается, что при относительном тепле, когда снег уже не будет задерживаться надолго и будет быстро таять, весны ожидать рано... Может быть, на юге и на востоке вероятность серьезного потепления больше. Его можно ожидать во второй половине месяца.
Смотрите также прогноз погоды на 11 марта.
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