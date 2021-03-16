На Одещині кількість інфікованих коронавірусом стрімко зростає! А в лікарнях, - за словами волонтерів, - уже бракує кисню! Щоправда, чиновники кисневий дефіцит заперечують. Що ж відбувається в Одесі?

Видели ночь, гуляли всю ночь до утра!

Так одесити цими вихідними відпочивали на пляжах: про масковий режим чи дистанцію тут наче й не чули.

А в цей час біля ковідних лікарень паралельна реальність: черги "швидких". Волонтери кажуть: пацієнтам не вистачає кисню! Чиновники це спростовують.

Олена Якименко, директорка Департаменту охорони здоров'я міськради:

Всі пацієнти, які потребують кисню - отримують в повному обсязі, перебоїв немає. Відсоток госпіталізації виріс майже вдвічі.

Родичі пацієнтів, які відвідують своїх близьких у ковід-відділеннях умовами і ставленням медперсоналу задоволені. Кажуть, про проблеми з киснем дізнаються хіба із соцмереж.

Галина Бондар, жителька Одеси:

Врача я вызывала, и зав.отделения, и врача - все без проблем выходят, общаются, не так, что "отфутболили", и там с больными тоже общаются - главное это!

Єдине, кажуть, - бракує медикаментів. Тому постійно доводиться передавати ось такі пакунки з ліками. На це кожного дня витрачають щонайменше тисячу гривень.

Антон Скринник, житель Одеси:

Ну, не знаем, что выделяют, но всё, что нужно - все покупаем мы. Не имеем ничего против, главное, чтобы лечение это просто помогало.

А ще головне - аби вистачало місць у лікарнях! А з цим можуть бути проблеми, вільні ліжка в опорних медзакладах закінчуються. Станом на понеділок в Одесі їх залишалося тільки 26. На тлі проблем з вакцинацією депутати міськради пропонують чиновникам уже сьогодні готуватися до найгіршого сценарію.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Однозначно, городским властям необходимо уже сейчас предусматривать возможность для быстрого, а лучше уже разворачивать мобильные госпитали, чтоб не доводить ситуацию до того, что не будет хватать койко-мест. Проблема с кислородом стоит катастрофическая - нужно уже сейчас ее решать, потому что проблема частично решена, но кислорода не хватает -- именно медицинского. И самое главное: это вводить адекватные эпидемиологические меры.

І одеський департамент охорони здоров'я вже звернувся до Міністерства з проханням облаштувати додаткові ліжка для ковідних хворих.