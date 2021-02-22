В Харькове покупка лекарств без рецепта закончилась стрельбой [ Редактировать ]
В одной из харьковских аптек покупка лекарственных средств без рецепта привела к конфликту, который, в итоге, закончился стрельбой.
Правоохранители получили информацию о том, что несколько мужчин зашли в здание аптеки и беспрепятственно приобрели несколько блистеров лекарства, которое должно продаваться по рецепту, в ходе покупки они снимали все происходящее, а позже заблокировали вход в аптеку.
21 февраля в полицию поступила информация о том, что в одной из аптек на проспекте Александровском несколько мужчин зашли в помещение и приобрели два блистера медицинского препарата без рецепта врача. Затем указанные лица начали снимать действия провизоров на мобильные телефоны, оскорблять их и блокировать работу аптеки.
Отмечается, что после произошедшего возле аптеки собрались 30 человек, которые пытались выгнать нарушителей, применив к ним силу. Одним из неизвестных были произведены выстрелы, которые повредили автомобиль. Прибывшие на место инцидента правоохранители провели задержание 20 участников конфликта. Были открыты несколько уголовных дел.
Ранее мы писали, что в одесской аптеке жестоко расправились с фармацевтом. Потерпевшая погибла от ножевых ранений, однако картина не похожа на разбойный налет, поскольку обстановка в заведении не нарушена.
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