В Харьковской области школы отправили на дистанционку [ Редактировать ]
Источник: Министерство образования и науки
Из-за стремительного увеличения числа заболевших коронавирусом в Харьковской области местные власти приняли решение об усилении карантинных ограничений. Об этом говорится в решении региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В частности, школы области перевели на дистанционную форму обучения. С 18 марта руководителям заведений общего среднего образования рекомендовали обеспечить дистанционное обучение для всех школьников, кроме учеников 1-4 классов.
Также рекомендовали перейти на дистанционку техникумам и университетам.
Как сообщали "Подробности", за вчерашние сутки в Харьковской области подтвердили 732 новых случая COVID-19. При этом область занимает третье место в Украине по количеству подтвержденных заражений – 92 242. Больше только в Киеве (149 923) и Одесской области (94 872).
Напомним, что из-за пандемии коронавируса в украинских школах отменяется государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов.
По учебному плану Минобразования весенние каникулы в школах Украины должны начаться 22 марта. Поскольку это понедельник, фактически отдыхать дети начнут отдыхать с субботы, 20 марта. Продлятся каникулы до 28 марта. В ведомстве рекомендовали школам продлить каникулы в случае сложной эпидемиологической ситуации.
Ранее сообщалось, что на дистанционное обучение перешли школы Львова и Одессы, в Ужгороде закрыли все начальные классы.
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