Школам рекомендовали продлить каникулы [ Редактировать ]
В понедельник, 15 марта, в Министерстве образования и науки Украины рекомендовали школам продолжать каникулы в случае сложной эпидемиологической ситуации. Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил в своем Telegram.
Проведя консультации с министром здравоохранения и главным государственным санитарным врачом Украины, МОН советует продлить при необходимости каникулы в школах.
Он также напомнил, что на территории регионов, для которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности, запрещается посещение учреждений образования, независимо от формы собственности, кроме посещения детьми учреждений дошкольного образования, специальных учреждений образования и 1-4 классов учреждений общего среднего образования.
Напомним, что на дистанционное обучение ушли школы Одессы, а также школы Львова. Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине.
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