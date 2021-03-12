В Ужгороде закрывают все начальные классы [ Редактировать ]
Источник: Нова Українська школа
В Ужгороде с 15 до 26 марта приостанавливают учебный процесс в 1-4 классах во всех общеобразовательных школах. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Педагогическим советам рекомендовали рассмотреть возможность введения дистанционной формы обучения для учащихся начальных классов.
Отправить школьников на вынужденные каникулы противоэпидемическая комиссия горсовета решила из-за роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ.
По состоянию на пятницу, 12 марта, в Ужгороде 2 845 активных больных коронавирусом, а всего с начала эпидемии у 9 252 жителей областного центра был подтвержден COVID-19.
Параллельно растет и количество больных острыми респираторными вирусными инфекциями, показатель заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ превышает эпидемический порог на 55,6%.
Напомним, что с 8 марта Закарпатская область и, соответственно, Ужгород, отнесены к "красной" зоне карантина, где действуют более жесткие ограничения. В Закарпатье запрещено:
- работа заведений общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме адресной доставки и на вынос;
- работа непродовольственных рынков и магазинов;
- работа ТРЦ, кинотеатров, спортзалов, и других учреждений развлекательной деятельности;
- работа учреждений культуры - музеев, театров и т.д.
- проведение массовых мероприятий;
- посещение учебных заведений, кроме детсадов и 1-4 классов школ.
На время действия "красной зоны" ограничено транспортное сообщение. Приостанавливается автобусное, железнодорожное и авиационное сообщение. Городской общественный транспорт работает в режиме спецпропусков.
"Укрзализныця" остановила продажу билетов на поезда в Закарпатье и из него. На въездах-выездах в область установлены КПП, на которых у автомобилистов и пассажиров проверяют температуру.
В "красной зоне" карантина также находятся следующие регионы:
- Житомирская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
Напомним, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что в "красную зону" могут попасть семь регионов Украины.
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С 8 марта в Закарпатье закрылись заведения общепита, магазины и торговые центры. Продолжают работать только супермаркеты и аптеки. Закарпатье оказывается в транспортной "блокаде": с ней приостановлено железнодорожное и автобусное сообщение. В Ужгороде уже не работает общественный транспорт
Закарпатская область попала в "красную" зону карантина