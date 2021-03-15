Дистанционное обучение: какая ситуация в областях Украины [ Редактировать ]
В Украине Министерство здравоохранения рекомендовало школам в "желтой" и "оранжевой" зонах перейти на дистанционное обучение. Образовательные учреждения "красной" зоны уже работают онлайн. Об этом детальнее рассказал глава Минообразования Сергей Шкарлет в Telegram.
Рекомендация от МОН
Сейчас действуют такие ограничения:
- запрещено посещать школы, если на самоизоляции находится более 50% учеников и преподавателей;
- в школах запрещено проводить спектакли, праздники, концерты со зрителями и более чем для одного класса.
В "красной зоне" карантина" запрещена работа старшей школы (5-11 классы), разрешается работать 1-4 классам и садикам.
Что рекомендует МОН:
- продолжить при необходимости каникулы в школах.
- переводить на дистанционку 5-11 классы школ, а также техникумы и вузы в "желтых" и "оранжевых" зонах.
"Прежде всего эти ограничения следует применять на административно-территориальных единицах, где превышены эпидемические пороги заболевания гриппом и ОРВИ, а также там, где фиксируется значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", - написал Шкарлет.
Какие решения приняли в областях
- Львов переводит 5-11 классы школ на дистанционку с 16 марта.
- Одесса перевела старшую школу в онлайн с 15 марта.
- Житомир отправил школьников на каникулы.
- Николаев с 17 марта отправляет 5-11 классы на дистанционку, а с 22 марта все школьники Николаева уходят на досрочные двухнедельные каникулы.
Отметим, что по состоянию на 15 марта, в "красной зоне" карантина находятся:
- Ивано-Франковская область,
- Черновицкая область,
- Закарпатская область,
- Житомирская область.
В "оражевой зоне" находятся:
- Киев,
- Винницкая область,
- Донецкая область,
- Киевская область,
- Львовская область,
- Николаевская область,
- Сумская область,
- Тернопольская область,
- Хмельницкая область,
- Черкасская область,
- Черниговская область.
В "желтой зоне" остаются:
- Волынская область,
- Днепропетровская область,
- Запорожская область,
- Кировоградская область,
- Луганская область,
- Одесская область,
- Полтавская область,
- Ривненская область,
- Харьковская область,
- Херсонская область.
Напомним, что на дистанционное обучение ушли школы Одессы, а также школы Львова. Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине.
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