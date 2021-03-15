В Украине Министерство здравоохранения рекомендовало школам в "желтой" и "оранжевой" зонах перейти на дистанционное обучение. Образовательные учреждения "красной" зоны уже работают онлайн. Об этом детальнее рассказал глава Минообразования Сергей Шкарлет в Telegram.

Рекомендация от МОН

Сейчас действуют такие ограничения:

запрещено посещать школы, если на самоизоляции находится более 50% учеников и преподавателей;

в школах запрещено проводить спектакли, праздники, концерты со зрителями и более чем для одного класса.

В "красной зоне" карантина" запрещена работа старшей школы (5-11 классы), разрешается работать 1-4 классам и садикам.

Что рекомендует МОН:

продолжить при необходимости каникулы в школах.

переводить на дистанционку 5-11 классы школ, а также техникумы и вузы в "желтых" и "оранжевых" зонах.

"Прежде всего эти ограничения следует применять на административно-территориальных единицах, где превышены эпидемические пороги заболевания гриппом и ОРВИ, а также там, где фиксируется значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", - написал Шкарлет.

Какие решения приняли в областях

Львов переводит 5-11 классы школ на дистанционку с 16 марта.

Одесса перевела старшую школу в онлайн с 15 марта.

Житомир отправил школьников на каникулы.

Николаев с 17 марта отправляет 5-11 классы на дистанционку, а с 22 марта все школьники Николаева уходят на досрочные двухнедельные каникулы.

Отметим, что по состоянию на 15 марта, в "красной зоне" карантина находятся:

Ивано-Франковская область,

Черновицкая область,

Закарпатская область,

Житомирская область.

В "оражевой зоне" находятся:

Киев,

Винницкая область,

Донецкая область,

Киевская область,

Львовская область,

Николаевская область,

Сумская область,

Тернопольская область,

Хмельницкая область,

Черкасская область,

Черниговская область.

В "желтой зоне" остаются:

Волынская область,

Днепропетровская область,

Запорожская область,

Кировоградская область,

Луганская область,

Одесская область,

Полтавская область,

Ривненская область,

Харьковская область,

Херсонская область.

Напомним, что на дистанционное обучение ушли школы Одессы, а также школы Львова. Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине.

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