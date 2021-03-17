Учеников 4 и 9 классов освободили от важного экзамена [ Редактировать ]
В среду, 17 марта, Министерство образования и науки Украины из-за ситуации с коронавирусом в стране освободило учеников 4 и 9 классов от прохождения государственной итоговой аттестации в 2021 году. Об этом говорится на сайте Минобразования.
МОН освободило от прохождения государственной итоговой аттестации учеников заведений общего среднего образования 4-х и 9-х классов в 2020/2021 учебном году.
Как пояснили в Минобразования, в документе об образовании учащихся, освобожденных от ГИА, будет сделана запись "освобожден (а)".
Такое решение будет способствовать организованному завершению учебного года учащимися, заканчивающими получение начального и базового общего среднего образования, в условиях распространения на территории Украины COVID-19.
Это решение Минобразования вступит в силу в день его опубликования в "Официальном вестнике Украины".
Ранее мы писали о том, что для кандидатов на госслужбу ввели обязательный экзамен.
Читайте также, Минобразования утвердило дату проведения пробного ВНО в 2021 году. Его можно будет сдать лишь по одному предмету, а оценивание произойдет с 5 до 19 января.
Кроме того, Минобразования раскрыло заработок ВУЗов от студентов-иностранцев. На 1 января 2020 года в украинских ВУЗах обучалось 80 470 иностранных студентов из 158 стран мира.
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