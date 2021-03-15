В следствии атаки различные травмы получили два человека, а напал на них водитель другой скорой/ фото: TSN

В Харьковской области неизвестные напали на бригаду сотрудников "скорой" помощи. В результате происшествия есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи.

Злоумышленники совершили преступление в пункте первой помощи Травневое Валковского отделения экстренной медицинской помощи.

Группой лиц было совершено хулиганское нападение на бригаду ЭМП, которая, в ожидании вызова, находилась на территории пункта. В результате нападения сотрудники Центра получили телесные повреждения. В настоящее время правоохранительными органами начата проверка.

Отмечается, что в следствии атаки различные травмы получили два человека, а напал на них водитель другой скорой, которого увольняют за хищение топлива. При этом нападавшему помогал еще один человек.

Читайте также, В Черкасской области на Городищине пациент в "скорой" отгрыз капельницу и напал на медиков с кулаками. Уже на месте фельдшер приняла решение о госпитализации 40-летнего мужчины, находившегося в бессознательном состоянии, тогда как тот пришел в себя и начал совершать неадекватные действия.

Кроме того, в Киеве пьяный пациент избил бригаду "скорой". Пострадавшие вызвали полицейский наряд, составлены соответствующие акты, также есть заявления пострадавших, акт нападения зарегистрирован.

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