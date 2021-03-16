Весенние каникулы в школах Киева начнут на два дня раньше Источник: УНИАН

Власти Киева приняли решение начать весенние каникулы для учащихся 5-11 классов на два дня раньше - с четверга, 18 марта. Сады и начальная школа пока работать в обычном режиме. Об этом во время брифинга объявил мэр столицы Виталий Кличко.

Ситуация действительно сложная. Сегодня в стационарах медучреждений столицы - более 3500 госпитализированных пациентов с коронавирусом. Из них 71% людей - в тяжелом состоянии. Это самая сложная ситуация для медиков Киева с начала пандемии. С такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций в сутки, уже через несколько дней мест в больницах не будет.

Также столичная власть просит Кабинет министров усилить карантинные ограничения в регионах оранжевой зоны и разрешить местным властям самостоятельно усиливать или смягчать карантин.

С 17 февраля этого года города не имеют права усиливать карантин на своих территориях. То есть, сделать то, что сегодня исключительно в компетенции правительства.

Виталий Кличко призвал владельцев кафе, ресторанов и ТРЦ следует заботиться о соблюдении карантинных мер, пригрозив им новым тотальным карантинным и закрытием.

По учебному плану Минобразования весенние каникулы в школах Украины должны начаться 22 марта. Поскольку это понедельник, фактически отдыхать дети начнут отдыхать с субботы, 20 марта. Продлятся каникулы до 28 марта.

Ранее сообщалось, что в ведомстве рекомендовали школам продлить каникулы в случае сложной эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что на дистанционное обучение перешли школы Львова и Одессы, в Ужгороде закрыли все начальные классы.