За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 15 053 новых случаев коронавирусной инфекции. Такой информацией поделился министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Всего за все время пандемии в Украине зафиксированы 1 504 076 случаев заражения. Из них 29 253 смертей и 1 244 19 человек выздоровели.

В том числе, за последние сутки в стране:

заболели - 15 053 человек,

выздоровели - 6 514 человек,

умерли - 267 человека.

​За сутки заболели 744 ребенка и 425 медработников. Сделано 53 039 ПЦР-тестов, 21 782 ИФА-тестов и 43 959 экспресс-тестов на антиген.

Больше всего случаев зарегистрировано в:

Житомирской области - 1 398,

Киеве - 1 092,

Львовской области - 1 092,

Одесской области - 997,

Хмельницкой области - 800.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает данными о повторных заражениях новыми штаммами COVID, несмотря на наличие антител к вирусу.

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