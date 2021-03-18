Коронавирус в Украине: количество зараженных резко возросло [ Редактировать ]
За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 15 053 новых случаев коронавирусной инфекции. Такой информацией поделился министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Всего за все время пандемии в Украине зафиксированы 1 504 076 случаев заражения. Из них 29 253 смертей и 1 244 19 человек выздоровели.
В том числе, за последние сутки в стране:
- заболели - 15 053 человек,
- выздоровели - 6 514 человек,
- умерли - 267 человека.
За сутки заболели 744 ребенка и 425 медработников. Сделано 53 039 ПЦР-тестов, 21 782 ИФА-тестов и 43 959 экспресс-тестов на антиген.
Больше всего случаев зарегистрировано в:
- Житомирской области - 1 398,
- Киеве - 1 092,
- Львовской области - 1 092,
- Одесской области - 997,
- Хмельницкой области - 800.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает данными о повторных заражениях новыми штаммами COVID, несмотря на наличие антител к вирусу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В четверг, 17 марта, в Киеве могут усилить карантин
В среду, 17 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca
Аби "Ковішилду" вистачило на всіх, у Мінохорони здоров'я вирішили збільшити час між першою та другою дозою вакцини
В Николаеве усиливают карантинные ограничения и увеличивают количество коек для больных коронавирусом
В Украине религиозные лидеры поддержали вакцинацию