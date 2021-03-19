Постоянные судороги и отсутствие сна: маленькая Николь нуждается в помощи [ Редактировать ]
Маленькая Николь нуждается в вашей помощь. Вот уже в течение 2 лет, с самого рождения, ребенок вынужден бороться с тяжелой болезнью.
Девочке поставили диагноз - ранняя симптоматическая эпилептогенная энцефалопатия.
Мама 2-летней девочки Ольга рассказала о том, что беда постучалась в их дом вместе с родами, в которых пострадал ребенок.
Хочу начать с того, что беременность протекала спокойно. С третьего триместра стала на учет при 5 роддоме. За все время у меня не было токсикоза, я не лежала на сохранении, соблюдались все плановые УЗИ и анализы. Мы были счастливы, ждали появления дочки. Но я тогда и не подозревала, что наша жизнь изменится на до и после и мы будем вынуждены бороться за ее жизнь.
Так, с первых минут жизни, и уже на протяжении двух лет, маленькая Николь подвергается адской боли - судорогам. За свою маленькую жизнь она никогда не спала полноценно всю ночь. Каждый час ее тело атакуют тонические латеральные приступы, которые она не в состоянии контролировать. Ее мозг постоянно находится в активности.
Каждый день с Никой занимается физиотерапевт и логопед, покупаются дорогостоящие лекарства. Мы потратили уже тысячи долларов на лечение. На данный момент Николь не может нормально развиваться. В 2 года она практически не держит голову и не говорит. Ей мешают развиваться приступы. Я надеюсь, что в скором времени мы сможем увидеть первые шаги, услышать первые слова и долгожданный смех нашей малышки.
К сожалению, родители перепробовали уже большую часть признанных во всем мире противосудорожных препаратов, но они не дают нужного эффекта.
На данный момент единственный выход - операция по удалению очага в мозге, которую могут сделать в клинике "Текнон", она находится в Испании.
Почему именно Испания:
- там находится наш лечащий врач, который ведет нас с семимесячного возраста. Это единственный специалист, который помог нам улучшить состояние и покинуть стены больницы.
- современная качественная диагностика, которая позволяет четко определить зону очага.
- минимальная травматичность, так как не нужно делать трепанацию черепа.
- работают в данной области много лет.
- они специализируются на сложных формах эпилепсии.
Лечение будет состоять из трех этапов:
1. ЭЭГ-мониторинг высокого разрешения, Fusion RM + PET
2. Первая операция по установке интракраниальных электродов, фиксирующих точное расположение эпилептиеского очага.
3. Вторая операция по удалению обнаруженного очага.
Однако операция стоит огромных денег, сумма оказалась неподъемной для семьи и обеспокоенные здоровьем малышки родители вынуждены просить о помощи.
Цена хирургического лечения - 90 000 евро.
Реквизиты: Ткачук Ольга Михайловна / Tkachuk Olha (мама)
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Больше документов можно найти тут.
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