Пандемія розфарбовує регіони України. Уже з вівторка офіційно до найнебезпечніших додадуться Київ та Одеса. І всього таких областей буде шість.

А в помаранчевій столиці більш жорсткі обмеження діють відсьогодні. За наказом мера міста закриті торговельні центри. Ресторани та кафе працюють лише навинос, а в громадський транспорт беруть тільки на сидячі місця. Та чи дотримуються кияни карантинних вимог?

Київ прокинувся в карантинному настрої. Столиця пішла на тритижневий пом'якшений "локдаун". Світське життя доведеться поставити на паузу. Торговельні центри, кінотеатри, музеї, ресторани та кафе - на замку.

Хіба що їжу можна замовити навинос.

Приймаєте замовлення лише з собою, я правильно розумію? - Так.

Перевести працівників на дистанційку закликали роботодавців у КМДА. Школи що поки на канікулах.

Олена, жителька Києва:

Это невозможно - закрыться в квартире и остановить работу, школу, проект. По этому, я очень против таких резких поворотов.

Ірина, жителька Києва:

Це все уже дістало. Не знаю як по іншому сказати. Хочеться, щоб люди могли працювати, а не сидіти по домівках. Хочеться якоїсь діяльності. Не хочеться дистанційки. Хочеться спілкування. Хочеться життя.

Наталія, жителька Києва:

Мне кажется, все это чересчур.

Олексій, лікар:

К локдауну отношусь вполне оправдано. Ведь заболеваемость растет. Вчера я вакцинировался, по этому через 2 недели буду защищен. Продуктовые магазины работают, можно спокойно и в аптеку зайти. Одежда - не товар первой необходимости. Можно покупать и в интернете.

Олександр, житель Києва:

Смысла в этом не вижу. Потеря бизнеса, времени, ограничение свобод.

Особливо лютують від чергових обмежень підприємці.

Наталія, жителька Києва:

Тому що нема за що жити. - У вас в роботі перерва? - Все закрили, я працюю в ресторані. Ні авансу, не зарплати, нічого не буде. А комунальні, це я навіть не знаю. Будемо частинами виплачувати, щоб не виселили.

До вівторка столиця поки що в "помаранчевій" зоні. А відтоді офіційно почервоніє. Таке рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні держкомісії з техногенно-екологічної безпеки.

З 00 години 00 хвилин 23 березня 2021 р. "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва та на території Одеської області застосувати обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

А поки Одеса не почервоніла, там місцеві насолоджуються свободою. В одному з клубів напередодні розважалися, як востаннє.

Гуляли напередодні і в столиці. У ТРЦ було ніде яблуку впасти, а в барах і ресторанах вільних столиків не було. Та як зміниться життя Києва й Одеси з вівторка, коли міста офіційно перефарбують у "червоні"?