У Києві запроваджують суворий карантин [ Редактировать ]
Пандемія розфарбовує регіони України. Уже з вівторка офіційно до найнебезпечніших додадуться Київ та Одеса. І всього таких областей буде шість.
А в помаранчевій столиці більш жорсткі обмеження діють відсьогодні. За наказом мера міста закриті торговельні центри. Ресторани та кафе працюють лише навинос, а в громадський транспорт беруть тільки на сидячі місця. Та чи дотримуються кияни карантинних вимог?
Київ прокинувся в карантинному настрої. Столиця пішла на тритижневий пом'якшений "локдаун". Світське життя доведеться поставити на паузу. Торговельні центри, кінотеатри, музеї, ресторани та кафе - на замку.
Хіба що їжу можна замовити навинос.
Приймаєте замовлення лише з собою, я правильно розумію? - Так.
Перевести працівників на дистанційку закликали роботодавців у КМДА. Школи що поки на канікулах.
Олена, жителька Києва:
Это невозможно - закрыться в квартире и остановить работу, школу, проект. По этому, я очень против таких резких поворотов.
Ірина, жителька Києва:
Це все уже дістало. Не знаю як по іншому сказати. Хочеться, щоб люди могли працювати, а не сидіти по домівках. Хочеться якоїсь діяльності. Не хочеться дистанційки. Хочеться спілкування. Хочеться життя.
Наталія, жителька Києва:
Мне кажется, все это чересчур.
Олексій, лікар:
К локдауну отношусь вполне оправдано. Ведь заболеваемость растет. Вчера я вакцинировался, по этому через 2 недели буду защищен. Продуктовые магазины работают, можно спокойно и в аптеку зайти. Одежда - не товар первой необходимости. Можно покупать и в интернете.
Олександр, житель Києва:
Смысла в этом не вижу. Потеря бизнеса, времени, ограничение свобод.
Особливо лютують від чергових обмежень підприємці.
Наталія, жителька Києва:
Тому що нема за що жити. - У вас в роботі перерва? - Все закрили, я працюю в ресторані. Ні авансу, не зарплати, нічого не буде. А комунальні, це я навіть не знаю. Будемо частинами виплачувати, щоб не виселили.
До вівторка столиця поки що в "помаранчевій" зоні. А відтоді офіційно почервоніє. Таке рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні держкомісії з техногенно-екологічної безпеки.
З 00 години 00 хвилин 23 березня 2021 р. "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва та на території Одеської області застосувати обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.
А поки Одеса не почервоніла, там місцеві насолоджуються свободою. В одному з клубів напередодні розважалися, як востаннє.
Гуляли напередодні і в столиці. У ТРЦ було ніде яблуку впасти, а в барах і ресторанах вільних столиків не було. Та як зміниться життя Києва й Одеси з вівторка, коли міста офіційно перефарбують у "червоні"?
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