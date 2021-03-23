На окупованих територіях Криму й Донбасу незаконно утримують 376 людей. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова у відеозверненні до учасників 46 сесії ООН з прав людини. Вона закликала міжнародну спільноту й далі тиснути на Росію для відновлення миру в Україні, деокупації захоплених земель та звільнення усіх полонених.

Людмила Денісова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини: