В Україні черговий антирекорд: COVID-19 забрав життя 342 людей [ Редактировать ]
Черговий антирекорд - 342 українці померли напередодні від ускладнень Ковіду, понад 14 тисяч інфікувалися. Ушпиталили майже п'ять з половиною тисяч хворих.
Найбільше випадків у Києві, на Одещині, Хмельниччині та Львівщині. Від початку пандемії на коронавірус перехворіло півтора мільйона українців. 30 тисяч 700 померли. Щепили 137 тисяч людей.
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