Черговий антирекорд 342 людини померли напередодні від ускладнень Ковіду. За минулу добу - понад 14 тисяч нових заражень. Ушпиталили майже п'ять з половиною тисяч хворих. Найбільше випадків у Києві, на Одещині, Хмельниччині та Львівщині.

Від початку пандемії на коронавірус перехворіло півтора мільйона українців. 30 тисяч 700 померли. Рівно місяць в Україні триває протиковідна імунізація. За цей час одну дозу вакцини отримали 137 тисяч людей.

Ірина Микичак, заступник Міністра охорони здоров'я України: