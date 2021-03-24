У МОЗ пояснили темпи вакцинації населення [ Редактировать ]
Черговий антирекорд 342 людини померли напередодні від ускладнень Ковіду. За минулу добу - понад 14 тисяч нових заражень. Ушпиталили майже п'ять з половиною тисяч хворих. Найбільше випадків у Києві, на Одещині, Хмельниччині та Львівщині.
Від початку пандемії на коронавірус перехворіло півтора мільйона українців. 30 тисяч 700 померли. Рівно місяць в Україні триває протиковідна імунізація. За цей час одну дозу вакцини отримали 137 тисяч людей.
Ірина Микичак, заступник Міністра охорони здоров'я України:
В нас на сьогоднішній день вакцинація проводиться на двох платформах. Це мобільні бригади - їх працює 179 мобільних бригад з імунізації і 341 пункт щеплення. Надалі впродовж розгортання вакцинальної кампанії в нас готові до роботи 565 пунктів вакцинації. Середній показник роботи однієї бригади, нажаль, залишається ще невисоким, це в середньому по Україні 47 вакцинацій на одну мобільну бригаду.
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