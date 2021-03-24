Пандемія коронавірусу: Данія пом'якшує карантин, а Греція відкривається для ізраїльтян [ Редактировать ]
Понад 480 тисяч нових заражень ковідом у світі за останню добу. Найбільше у Бразилії, США та Індії. Щоб стримати поширення вірусу в Литві запроваджують обов'язкове тестування медиків, учителів і соцпрацівників. Ті, хто відмовляться, працюватимуть дистанційно, або втратять роботу.
Продовжує комендантську годину Австрія. На вулицю заборонено виходити з восьмої вечора до шостої ранку. А в Данії карантинні обмеження пом'якшують. З шостого квітня там відчинять школи, а згодом запрацюють торговельні центри, заклади культури й вуличні ресторани.
Греція відкриває кордони для ізраїльтян із сертифікатом про вакцинацію. Вони зможуть в'їжджати в країну без подальшої самоізоляції.
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