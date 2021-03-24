Госбюро расследований занимается изучением случая выведения 900 млн. грн. из ПриватБанка, в итоге, оно может привести к суду относительно замглавы НБУ Рожковой и других сотрудников Национального банка. Такое мнение озвучил в своей колонке эксперт Дмитрий Марунич.

"В случае, если ГБР доведет расследование до логического завершения, суд неизбежен. И тогда Екатерине Рожковой и нескольким сотрудникам могут быть выдвинуты обвинения в государственной измене и растрате средств. Подобные статьи уголовного кодекса, как и факты, имеющиеся в распоряжении следствия, будет сложно игнорировать, прикрываясь разговорами о преследовании реформаторов и политическом заказе", - пишет эксперт.

Дмитрий Марунич напомнил, что в недавнем вскрывшемся скандале с выведением 900 млн. грн. из Привата ключевой фигурант - юридическая компания "Астерс Консалт" с уставным капиталом в 800 грн., которая освоила почти 700 млн. грн. из указанной суммы.

"То обстоятельство, что юркомпания в принципе не может предоставлять банковские услуги, тогдашнее руководство НБУ не особо волновало. Как и то, что первые 125 млн. грн. "на борьбу" ушли подрядчику без объявления конкурса", - отметил Дмитрий Марунич.

По его словам, факты в расследовании ГБР трактовать можно однозначно, однако СМИ умудрились перевернуть все с ног на голову.

"Журналист издания Kyivpost предлагает читателю считать главной пострадавшей первого зампреда НБУ Екатерину Рожкову, которую, якобы! хотят судить за привлечение международного агентства Kroll к расследованию вывода средств из ПриватБанка. Оставим на совести журналиста издания откровенно манипулятивные выводы в отношении расследования ГБР. Есть вопросы к деятельности Екатерины Рожковой и в ее "донацбанковский" период", - отмечает эксперт.

По словам Марунича, недавно бывший начальник отдела по анализу бизнес-моделей банков департамента финстабильности НБУ Анна Мурина написала в собственном ФБ, что по схожей схеме деньги вкладчиков выводили не только из Привата, но и из "Платинум банка", когда его возглавляла Екатерина Рожкова.







Как напомнил эксперт, ссылаясь на Мурину, при выводе "Платинум банка" с рынка так и не были расследованы ни движение капиталов банка, ни вывод средств клиентов. В результате, на плечи Фонда гарантирования вкладов легли обязательства государства перед вкладчиками на миллиарды гривен.

Как ранее сообщалось, украинское англоязычное издание Kyivpost несколько дней назад опубликовало "сенсацию" - первого зампреда НБУ Екатерину Рожкову хотят судить за привлечение международного агентство Kroll к расследованию вывода средств из ПриватБанка. Новость распространил целый ряд СМИ, ее прокомментировали и сама Рожкова, и ее бывшая начальница Валерия Гонтарева. В ряде СМИ материал назвали манипулятивным, так как журналист озвучивает роль двух уважаемых компаний и "забывает" упомянуть украинскую "Астерс консалт", которая при этом получила почти 700 млн грн.

Напомним, недавно Фонд гарантирования вкладов физических лиц просил Верховный суд разблокировать иск в отношении действующего заместителя главы Национального банка Украины Катерины Рожковой. 27 января Верховный суд открыл производство по кассационной жалобе ФГВФЛ на решение Хозяйственного суда Киева от 14 сентября 2020 года и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 08 декабря 2020 (дело №910/12955/20), которыми Фонду был возвращен иск к бывших членов правления и набсовета Платинум Банка о солидарном взыскании 1,48 млрд грн. Среди ответчиков по этому делу – Екатерина Рожкова (бывший и.о. главы правления Платинум Банка).