Прем'єр-міністру за часів Януковича повідомили про підозру [ Редактировать ]
Миколі Азарову повідомили про підозру. Прем'єра часів Януковича звинувачують у державній зраді через підписання так званих "Харківських угод" у 2010 році, що згодом призвело до окупації Криму.
Підозру ДБР надіслало за останнім відомим місцем проживання Азарова.
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