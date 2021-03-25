За минулу добу імунізували 15 тисяч людей

342 людини померли в Україні від Ковіду минулої доби. Ушпиталили майже 5,5 тисяч. Загалом занедужали понад 14 тисяч українців. Найбільший приріст хворих у столиці, Одеській, Хмельницькій та Львівській областях.

Найменше заражень - на Чернігівщині. Також зростають темпи вакцинації. За минулу добу імунізували 15 тисяч людей.