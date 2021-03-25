В Україні за добу імунізували 15 тисяч людей [ Редактировать ]
342 людини померли в Україні від Ковіду минулої доби. Ушпиталили майже 5,5 тисяч. Загалом занедужали понад 14 тисяч українців. Найбільший приріст хворих у столиці, Одеській, Хмельницькій та Львівській областях.
Найменше заражень - на Чернігівщині. Також зростають темпи вакцинації. За минулу добу імунізували 15 тисяч людей.
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