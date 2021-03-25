Носити маски у парках і скверах не обов'язково, якщо тримати безпечну дистанцію від інших людей

Носити маски у парках і скверах не обов'язково, якщо тримати безпечну дистанцію від інших людей. У МОЗі внесли зміни до урядової постанови про заходи безпеки у регіонах "червоної" зони. Водночас носіння масок є обов'язковим у приміщеннях, підземних переходах та на зупинках транспорту.

На карантині Миколаїв. Але там локдаун полегшеної версії, порівняно з іншими українськими містами "червоної" зони. В чому особливості карантину по-миколаївськи? Розкаже Марина Михайловська.

Ранкова година пік. Зупинки порожні, водії - "полюють" на пасажирів. Такого в Миколаєві давно не пам'ятають.

Чингиз Гадживердієв, водій маршрутки:

Сидят дома, не все же работают. Нема людей. Я утром круг сделал, ни туда салон не набрал, ни обратно.

Данило Луцик, водій тролейбуса:

Пенсионеров меньше. Вот уже после 10 часов будет видно. Потому что до 13 часов им льготы сняли, чтоб они дали возможность уехать рабочему классу.

Пасажирів значно поменшало через посилені карантинні обмеження. Багато підприємств змушені перейти на дистанційну роботу, діти на канікулах. Заборони торкнулися передусім закладів громадського харчування. Дозволено лише торгівлю навинос та адресну доставку.

Надія Попова, директорка кав'ярні:

Дуже складно виживаємо, але нас рятують наші знайомі, які приходять. Діти, які тут катаються.

Повністю в місті заборонили вистави, концерти, масові культурні та спортивні заходи. Так намагаються унеможливити скупчення людей. Індустрія фітнесу та краси працювати продовжують. Але в індивідуальному порядку.

Юлія Родіонова, перукарка:

Тільки по запису працюємо. Без маски ми не дозволяємо заходити в приміщення.

У продовольчих магазинах тепер не лише масковий режим, а й менша кількість покупців. Бо саме в таких крамницях найчастіше фіксують карантинні порушення.

Оксана Плугарж, головний спеціаліст ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області:

В цьому магазині не проводиться ранковий температурний скринінг працівників. Та рідина, яку пред'явили для обробки поверхонь, це рідина невідомого походження.

А от самі миколаївці побоюються, що чергові обмеження позитивних результатів не дадуть.

Христина, жителька Миколаєва:

Я считаю, что эти все меры принимаются не на том уровне, на котором должны. Люди не слушают, потому что знают, что безнаказанно будут делать то, что делают. То, что у нас закрываются предприятия и на вынос работают, это только дырка в бюджете.

Я считаю, локдаун - это все. Раз на неделю все и все. Вплоть до супермаркетов. Не умрем, запасемся. Даже на мундирке можно продержаться недельку запросто.

А тим часом у міській владі переконані: тільки за допомогою обмежень можна уповільнити поширення коронавірусу. За минулу добу в місті зафіксували більше як 300 випадків захворювання.

Лікарні переповнені, і в них лише найскладніші пацієнти. Якщо ж запобіжні заходи не спрацюють, то вже за кілька днів на миколаївців очікує "червона зона" і повний локдаун.