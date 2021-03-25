Уровень тенизации рынка алкогольной и табачной продукции приобрел масштабы реальной угрозы национальной безопасности Украины. Ежегодно от продажи контрафактного алкоголя и сигарет экономика государства теряет 13,4 млрд грн.

Об этом в интервью порталу "Бизнес Цензор" рассказал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его данным убытки от реализации контрафактных алкогольных напитков (неуплаты акцизного сбора) в среднем составляют 8,1 млрд грн в год. Еще 5,3 млрд грн экономика недополучает от нелегальной продажи табачных изделий.

"В Украине работает нелегально 8 тысяч точек по продаже контрафактного алкоголя. Кроме того, вы можете зайти в сеть и ввести поисковый запрос "водка в тетрапаках". Доставка на любое почтовое отделение без ограничений. Водка в 10 раз дешевле легальной", - констатирует Гетманцев.

Более того, по его словам, в том же Киеве открыто работают магазины, в которых установлены стеллажи с бутылями нелегальной водки, которую даже предлагают бесплатно продегустировать. Гетманцев утверждает, что в схемах производства "левого" алкоголя тотально задействованы, как официальные заводы, так и малые предприниматели.

На предприятиях, в частности, разлив "неподакцизной" огненной воды, как правило осуществляется во вторую смену, а налоговые посты ГФСУ, которые присутствуют на каждом предприятии, закрывают на преступные схемы глаза.

Он отметил также, что на данный момент, Комитету финансов налоговой и таможенной политики совместно с правоохранительными органами удалось разрушить централизованную систему производства контрафактного алкоголя, запустив, в том числе, приватизацию спиртзаводов. И теперь задача власти навести на рынке окончательный порядок.

"Проблема приобрела таких качеств, что сегодня без преувеличения угрожает национальной безопасности. И я не исключаю, что сегодня этот вопрос должен быть решен на уровне Совета национальной безопасности и обороны", - сказал глава профильного Комитета ВРУ.

"Бизнес Центр" опубликовал список из 6 предприятий, реквизиты которых были указаны на выявленных правоохранителями упаковках контрафактной алкогольной продукции:

1. ООО "Олександрія Бріг", ЕГРПОУ 31969320, продукция – водка "Пшенична", "Олександрія";

2. ЧП "Олександрія Преміум", ЕГРПОУ 42329970, продукция – водка "Пшенична", "Олександрія Преміум", "Житня Сльоза";

3. ЧАО "Люботинский завод продтовары", ЕГРПОУ 24486154, производит фальсифицированную продукцию под ТМ "Краля Пшенична", "Люботин Старослов’янська", "Відбірна", "Золотий Стандарт", "Lubotinn"

4. ООО "ЛГЗ ПРАЙМ", ЕГРПОУ 33867056, продукция – "Улюблена", "Синевир", "Миронівська Пшенична Нива", "Хлібна Криниця", "PRIME VODKA";

5. ООО НВП "Гетьман", ЕГРПОУ 31804036, продукция – "Пісня Солов’їна", "За волю Наливайко";

6. ООО "Захід Алко Груп", ЕГРПОУ 38067234, продукция – "Забава Мисливська", "Горілка Посольська".

"Мы обязаны заставить эти предприятия выйти из тени, работать в белую, платить налоги или прекратить их деятельность", - резюмировал Даниил Гетманцев.