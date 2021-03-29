В Індонезії вибухнув найбільший нафтопереробний завод [ Редактировать ]
В Індонезії вибухнув найбільший нафтопереробний завод. Постраждали щонайменше 20 людей, близько тисячі - евакуювали. Пошкоджено також навколишні будівлі, вогнеборці намагаються запобігти поширенню вогню.
Причина інциденту поки що невідома. За однією з версій, вибухнуло після влучання блискавки, адже вночі у регіоні вирувала потужна гроза.
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