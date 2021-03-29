А доки Україна чекає, Сербія вакцинує навіть іноземців! Причому абсолютно безкоштовно. Почувши таку новину, на вихідних до Белграда з'їхалися натовпи охочих. Не лише із сусідніх країн, а навіть із-за океану.

Звідки в Сербії стільки вакцин? І чи можуть скористатися пропозицією українці? Про це - Тетяна Логунова.

Цими вихідними біля центру вакцинації у Белграді стояли довжелезні черги. На щеплення від коронавірусу чекали переважно іноземці. Влада Сербії запропонувала безкоштовну ін'єкцію усім, хто захоче і зможе приїхати до столиці. Щоб отримати щеплення, достатньо було зареєструватися на відповідному сайті і показати паспорт.

Ви проживаєте не у Белграді? Добре, давайте свої документи.

Пропозицією скористалися переважно жителі сусідніх країн: Боснії та Герцеговини, Північної Македонії та Чорногорії.

Я вдячна Сербії за цю можливість. У Боснії люди мого віку будуть чекати на щеплення ще кілька місяців.

Я з Боснії, працюю туристичним гідом, переважно із французами. Хто до мене приїде, якщо я не буду вакцинована?

За щепленням їхали з Німеччини і навіть летіли з Філіппін.

Даніель, житель Німеччини:

Я лікар, намагався вакцинуватися в Німеччині і Швейцарії, але не зміг.

Ангельберт, жителька Філіппін:

Я дуже вдячна Сербії за те, що вона відкрила двері і запропонувала людям вакцинуватися.

Протягом вихідних у Сербії вакцинували більше 20 тисяч іноземців. Усіх - сироваткою "АстраЗенека". Паралельно імунізували і 28 тисяч сербів. У них, на відміну від гостей, було право вибору вакцини.

У Сербії вакцинують чотирма препаратами. Влада країни закупила "АстраЗенеку", "Пфайзер", російський "Супутник" і китайський "Сінофарм". Темпи - одні з найшвидших у Європі. Першу дозу вакцини вже отримала третина жителів країни, 13 відсотків населення імунізовані повністю.

Чому серби вирішили вакцинувати іноземців офіційний Белград не пояснював. У ЗМІ поширені декілька версій: від необхідності швидко використати сироватку, у якої спливає термін придатності, до спроби переконати місцевих скептиків вакцинуватися.

Феріз, житель Сербії:

Є люди, які дуже бояться вакцинації. Я не знаю, чому. Можливо, через брак інформації про щеплення. Для мене це незрозуміло, але вони налякані.

Чи продовжить Сербія практику "вакцинації вихідного дня" для іноземців поки невідомо. Але теоретично цією пропозицією можуть скористатися і громадяни України. Українці можуть вільно в'їжджати до цієї країни зі свіжим негативним тестом на коронавірус.