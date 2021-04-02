COVID-19 в Україні: статистика захворюваності б'є всі рекорди [ Редактировать ]
Ситуація з поширенням COVID-19 в Україні стрімко погіршується. Минулої доби інфікувалися 19 тисяч 800 людей. Померли 433. Кількість заражень і смертей найвища від початку пандемії - зауважили у МОЗі.
Найбільше інфікувань на Львівщині, Одещині та Харківщині. Одужали понад десять тисяч пацієнтів. У МОЗі вкотре нагадали про важливість і дієвість карантинних заходів.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
В областях які першими потрапили до червоного рівня епідбезпеки Івано-Франківська, Закарпатська область та чернівецька ситуація стабілізувалась, зменшується кількість госпіталізацій, як наслідок вивільняються ліжка.
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