Ситуація з поширенням COVID-19 в Україні стрімко погіршується. Минулої доби інфікувалися 19 тисяч 800 людей. Померли 433. Кількість заражень і смертей найвища від початку пандемії - зауважили у МОЗі.

Найбільше інфікувань на Львівщині, Одещині та Харківщині. Одужали понад десять тисяч пацієнтів. У МОЗі вкотре нагадали про важливість і дієвість карантинних заходів.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: