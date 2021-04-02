Джо Байден вперше зателефонував Володимиру Зеленському [ Редактировать ]
Український та американський президенти вперше поговорили. Джо Байден зателефонував Володимиру Зеленському. За словами голови Офісу Президента Андрія Єрмака, розмова тривала майже годину.
Байден запевнив у беззаперечній підтримці суверенітету та територіальної цілісності нашої держави на тлі російської агресії в Криму та на Донбасі. І нагадав про необхідність подолання корупції та продовження реформ. Це головні передумови для євроатлантичної інтеграції України.
Обговорили також спільні зусилля в протидії COVID-19. А ще Байден знову чекає можливості відвідати Україну, і згадав свій виступ в українському парламенті.
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