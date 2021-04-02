Український та американський президенти вперше поговорили. Джо Байден зателефонував Володимиру Зеленському. За словами голови Офісу Президента Андрія Єрмака, розмова тривала майже годину.

Байден запевнив у беззаперечній підтримці суверенітету та територіальної цілісності нашої держави на тлі російської агресії в Криму та на Донбасі. І нагадав про необхідність подолання корупції та продовження реформ. Це головні передумови для євроатлантичної інтеграції України.

Обговорили також спільні зусилля в протидії COVID-19. А ще Байден знову чекає можливості відвідати Україну, і згадав свій виступ в українському парламенті.