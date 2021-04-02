Ситуація на Донбасі була сьогодні однією із тем на засіданні Радбезу. І хоча днем зібрання стала традиційна п'ятниця, формат вийшов не зовсім традиційним. Без брифінгу секретаря РНБО Олексія Данілова.

Саме ж засідання відбувалося у закритому режимі. А про його результати розповів президент у відеозверненні. Володимир Зеленський сьогоднішню п'ятницю назвав чорною. Для кого саме?

Про це готовий розповісти мій колега Олександр Васильченко. Він перебуває біля Офісу президента, де й відбувалося засідання. І зараз він на прямому зв'язку зі студією.

Засідання РНБО вчергове пройшло за зачиненими дверима і під грифом "секретно". Цілий день в інтернет-просторі ходили різні чутки, що саме будуть обговорювати на зустрічі. До останнього не було відомо, чи взагалі відбувається засідання і до того ж секретар РНБО Олексій Данілов не вийшов з традиційним брифінгом до преси.

І от буквально кілька хвилин тому нам все ж таки вдалося дізнатися подробиці засідання. Отже, цього разу чорною п'ятниця стала для контрабандистів. за даними СБУ збитки, які понесла Україна, сягають 300 млрд грн сьогодні були відсторонені від посад десятки працівників митних органів.

Володимир Зеленський, Президент України:

Чорна п'ятниця наступила для низки фізичних та юридичних осіб передусім мова про контрабанду це економічний тероризм проти України. За розрахунками експертів збитки через контрабанду сягають 300 млрд гривень, що недоотримав держбюджет з них 100 млрд внаслідок неефективної роботи митниці. Сьогодні запроваджені персональні санкції, зокрема, заблоковані активи осіб які за даними РНБО і СБУ можна назвати то десяткою української контрабанди.

Обговорили і розмову двох президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена, а також ситуацію на сході країни. Зеленський запевнив, США підтримують Україну. Наші збройні сили готові дати відсіч і це значно посилює наші шанси дати відсіч саме дипломатичним шляхом.

Володимир Зеленський, Президент України:

Збереження режиму повного припинення вогню є запорукою продовження важких, але дуже необхідних переговорів у мінському та нормандському форматах. Вкотре наголошує наша армія здатна дати відсіч будь-кому і це посил. Є наші позиції для врегулювання ситуації дипломатичним шляхом, на цьому шляху маємо повну та незмінну підтримку сіх міжнародних партнерів, зокрема, ЄС та США і одним з підтверджень цього є розмова, яку я провів сьогодні з президентом США Джо Байденом. Ми детально обговорили ситуацію на Донбасі, Байден запевнив, що Україна ніколи не залишиться наодинці проти агресії Росії.

Говорили і про незаконно відчужений нафтопровід. Зеленський запевнив: це диверсія і у майбутньому варто очікувати кримінальних проваджень у цій справі. Таку інформацію маємо на цю хвилину.