За добу майже 20 тисяч нових хворих і 433 смерті

До речі, ще раніше одне із засідань РНБО обіцяли присвятити боротьбі з коронавірусом. Бо на цьому фронті - гаряче. COVID-19 щодня б'є всі рекорди.

За добу майже 20 тисяч нових хворих і 433 смерті. Такої статистики взагалі не було за весь час пандемії. Найбільше заражень у Львівській, Одеській та Харківській областях. А от у регіонах, які почервоніли першими це Прикарпаття, Закарпаття та Буковина, ситуація вже стабілізувалася.

Кількість госпіталізованих там зменшується, кажуть у МОЗ. Також у міністерстві підтвердили, що, окрім британського штаму, у двох областях зафіксували ще й Південно-Африканський.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: