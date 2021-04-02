В Україні COVID-19 щодня б'є всі рекорди [ Редактировать ]
До речі, ще раніше одне із засідань РНБО обіцяли присвятити боротьбі з коронавірусом. Бо на цьому фронті - гаряче. COVID-19 щодня б'є всі рекорди.
За добу майже 20 тисяч нових хворих і 433 смерті. Такої статистики взагалі не було за весь час пандемії. Найбільше заражень у Львівській, Одеській та Харківській областях. А от у регіонах, які почервоніли першими це Прикарпаття, Закарпаття та Буковина, ситуація вже стабілізувалася.
Кількість госпіталізованих там зменшується, кажуть у МОЗ. Також у міністерстві підтвердили, що, окрім британського штаму, у двох областях зафіксували ще й Південно-Африканський.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Відмінність цього штаму в тому, що він більш агресивний. Зменшений до 1-3 днів інкубаційний період, він більш заразний, заражається втричі більше людей, ніж від попередніх штамів цього вірусу. Він вражає більш молоде населення.
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