Благовещение Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается 7 апреля. Дата праздника не переходящая. В православной церкви праздник называется Благовещением и относится к 12 главным праздникам после Пасхи.

По преданию, 7 апреля Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей благую весть – что она станет матерью сына Божия Иисуса Христа.

В 2021 году 7 апреля выпадает на среду. В этот день в храмах проходят праздничные службы. В день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы служится литургия Иоанна Златоуста. Соблюдающим пост в честь праздника разрешается рыба.

Важно в этот день совершать хорошие дела, подавать милостыню, не ссориться с родными и близкими.

Не рекомендуется на Благовещение заниматься шитьем, расчесываться, стричься. Тяжелый физический труд также лучше отложить на другой период, а не заниматься им в большой церковный праздник.

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В этот день не рекомендуется также одалживать деньги или отдавать что-то из дома, так как можно отдать свое благополучие и здоровье.

Приметы на Благовещение

На улице ясно - к богатому урожаю и теплому лету.

Снег лежит - хорошего урожая не будет.

Дождь - к грибной осени и хорошей рыбалке.

Какой будет погода в этот день, такую нужно ждать и на Пасху.

Если 7 апреля не летают ласточки - весна будет холодной, а лето - поздним.

Снег пошел - лето будет неурожайным.

Гром на Благовещение - к большому урожаю орехов.

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