В Украине продукты из "пасхальной корзины" в апреле подорожают примерно на 10-15%. Исходя из средних цен по состоянию на конец марта, скромная "пасхальная корзина" обойдется почти в 850 грн:

кулич (1 кг) - 124 грн,

колбаса копченая (0,5 кг) - 194 грн,

буженина (0,5 кг) - 115 грн,

сало (0,5 кг) - 65 грн,

твердый сыр (0,5 кг) - 118 грн,

сливочное масло (0,5 кг) - 105 грн,

кисломолочный сыр (0,5 кг) - 76 грн,

яйца (10 шт.) - 39 грн.

При наполнении "праздничной корзины" другими, неосновными составляющими, например, зеленью, фруктами, сладостями, вином, ее стоимость может составить около 1 тыс. грн.

"Этот год может оказаться проблематичным особенно для малообеспеченных слоев населения. Но все будет зависеть от общей совокупности многих факторов (инфляция, экспорт, стоимость энергоносителей, урожай)", - считает экономический эксперт Борис Кушнир.

Хотя в конце весны и в начале лета возможна стабилизация и даже снижение цен на некоторые продукты.

"Есть сезонный фактор, который должен способствовать тому, что летом и осенью цены на продукты может несколько снизиться. Например, в этом году должен быть лучший урожай зерновых, фруктов и овощей, погодные условия пока благоприятные. Сейчас есть основания полагать, что предложение будет больше, а это тоже может повлиять на определенное снижение стоимости некоторых категорий продуктов", - добавил Кушнир.

Ранее сообщалось, что цены на продукты "взлетят" уже в апреле. Пока будет дорожать зерно, будут дорожать продукты, в первую очередь - хлеб, макароны, кондитерские изделия, сахар и масло.

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