Цены на газ: что будет с тарифами до конца года [ Редактировать ]
Во вторник, 16 февраля, в ходе форума "Украина 30" временный глава Министерства энергетики Юрий Витренко рассказал о ситуации с тарифами. Так, он пообещал, что до конца года цены на газ расти не будут.
Исходя из конъюнктуры европейского рынка, можно ожидать, что будет рост цен, однако правительство этого не допустит. Правительство сейчас работает над устойчивым решением, которое позволит сделать так, чтобы и до конца этого года люди не платили за газ больше 6,99 грн/куб. м.
Так, по его словам, для этого намерены обеспечить свободный выход газа украинской добычи на рынок в виде годового продукта с его последующей реализацией поставщиками населению.
Мы не допустим того, чтобы цена газа до конца года увеличивалась… Конкуренция будет. Поставщики должны конкурировать меньшей ценой. Мы не будем даже устанавливать какие-то административные ограничения, мы просто хотим сделать такую структуру рынка, такой дизайн рынков, так бороться со злоупотреблениями, чтобы рыночным способом сделать так, что будут разные цены, при этом они не будут выше, чем 6,99 грн/куб. м.
Ранее мы писали о том, что с 1 января 2021 года в Украине подорожает транспортировка газа. Согласно утвержденным тарифам на 2021 год, для 20 из 22 облгазов цены на доставку газа вырастут.
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