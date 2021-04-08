Нормандская встреча: в России назвали дату переговоров советников [ Редактировать ]
Очередные переговоры советников в нормандском формате состоятся 19 апреля. Такую дату назвала российская сторона.
Об этом заявил на пресс-конференции замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак.
По его словам, Россия и Германия сегодня обговорили продолжение контактов.
"Посмотрим, я думаю, в ближайшее время будет еще какая-то инициатива, следующие переговоры уже были инициированы… на 19 апреля у нас в нормандском формате инициированы переговоры. Посмотрим, как поменяется ситуация после этого обмена мнениями на высшем уровне", - сообщил он.
Ранее Россия обвинила Украину в нарушении Минских соглашений.
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