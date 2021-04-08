Очередные переговоры советников в нормандском формате состоятся 19 апреля. Такую дату назвала российская сторона.

Об этом заявил на пресс-конференции замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак.

Читайте также Украине никто не мешает выйти из Минских соглашений - Кремль

По его словам, Россия и Германия сегодня обговорили продолжение контактов.

"Посмотрим, я думаю, в ближайшее время будет еще какая-то инициатива, следующие переговоры уже были инициированы… на 19 апреля у нас в нормандском формате инициированы переговоры. Посмотрим, как поменяется ситуация после этого обмена мнениями на высшем уровне", - сообщил он.

Ранее Россия обвинила Украину в нарушении Минских соглашений.