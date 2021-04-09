Какой знак зодиака самый эгоистичный [ Редактировать ]
Эгоизм в небольших количествах полезен для любого человека, но есть люди, у которых это качество зашкаливает, что доставляет массу неудобств тем, кто их окружает. Астрологи рассказали, какой знак зодиака наиболее эгоистичен.
Итак, на первом месте оказался Овен. Овны - это "дети" Зодиака, и в том, что касается такой черты, как эгоизм, они действительно похожи на детей: Овнам порой сложно воспринять, что нужды других людей отличаются от их собственных.
Как для ребенка, который кричит всю ночь, хотя его мама устала и хочет спать, для Овнов чувства других людей порой попросту не существуют.
Они - большие материалисты, и порой эта их черта балансирует на грани: Тельцы "коллекционируют" материальные вещи, "подгребают" их под себя - никакого обмена, никаких "поделиться с друзьями", никакой благотворительности от них ждать не стоит.
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