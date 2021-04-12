Туреччина протестувала космічний двигун [ Редактировать ]
У Туреччині успішно протестували ракетний двигун для космічної програми. Гібридна установка витримала вогневі випробування. Перший запуск запланували на травень.
У 2023 році до сторіччя Турецької республіки Анкара планує спорядити на Місяць безпілотний літальний апарат. А на наступному етапі висадити на поверхні супутника астронавтів.
Аналогічні плани і в американських науковців. До угоди з НАСА торік приєдналася й Україна.
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