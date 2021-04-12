Кім Чен Ин закликав жителів Північної Кореї готуватися до "Важкого походу". Так завуальовано в країні називають великий голод дев'яностих років, який забрав сотні тисяч життів.

Промову лідер КНДР виголосив на завершальному засіданні з'їзду парт-осередків. На думку аналітиків, така заява не віщує жителям КНДР нічого доброго. І свідчить про цілковитий провал політичного курсу.