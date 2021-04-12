В Україні починається імунізація вакциною "Коронавак" [ Редактировать ]
На старті - імунізація "Коронаваком". Відзавтра зробити ін'єкцію китайською вакциною зможуть поліцейські, олімпійці, параолімпійці, а також викладачі, які братимуть участь у ЗНО. Перші дози, у МОЗ запланували саме для них. Сироватка пройшла лабораторний контроль в Україні - і вже роз'їхалася по регіонах.
Щоправда, дані стосовно ефективності цього препарату в країнах різняться. У Туреччині кажуть про 90%, бразильські науковці стверджують, що більше як 50, а в Індонезії заявляють про 65 процентів його дієвості.
Але усі дослідники одностайні: сироватка на сто відсотків запобігає критичному перебігу захворювання. Україна нині отримала 215 тисяч доз "Коронаваку". А загалом замовила два мільйони.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
"CoronaVac" - це інактивована вакцина, тобто на основі "вбитого" вірусу. Ми живемо поруч з інактивованими вакцинами десятки років. Ці вакцини дієві, безпечні і стабільні, не вимагають особливих умови та низькотемпературного зберігання. А це значить вони можуть бути доставлені в найвіддаленіші куточки нашої країни.
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