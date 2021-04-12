На старті - імунізація "Коронаваком". Відзавтра зробити ін'єкцію китайською вакциною зможуть поліцейські, олімпійці, параолімпійці, а також викладачі, які братимуть участь у ЗНО. Перші дози, у МОЗ запланували саме для них. Сироватка пройшла лабораторний контроль в Україні - і вже роз'їхалася по регіонах.

Щоправда, дані стосовно ефективності цього препарату в країнах різняться. У Туреччині кажуть про 90%, бразильські науковці стверджують, що більше як 50, а в Індонезії заявляють про 65 процентів його дієвості.

Але усі дослідники одностайні: сироватка на сто відсотків запобігає критичному перебігу захворювання. Україна нині отримала 215 тисяч доз "Коронаваку". А загалом замовила два мільйони.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: