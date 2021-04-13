Дрались даже девушки: в Испании на футбольном матче произошла массовая потасовка (видео) [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В Испании произошла массовая драка на футбольном матче. Инцидент произошел во время поединка между представляющими Барселону командами седьмого по силе дивизиона "Бон Пастор" и "Кармело", сообщает metropoliabierta.com.
Конфликт возник, когда рефери после небольшого спора удалил по игроку каждой команды. Эмоции накалились, и защитник "Бон Пастор" Родриго Техада сильно толкнул игрока соперника. Дальше разразилась буря: на поле ринулись болельщики и атаковали футболистов. В массовой драке участвовали даже девушки.
Рефери пришлось дать финальный свисток за две минуты до окончания встречи при счете 3:2 в пользу гостей. После того, в сеть выложили видео массовой драки каталонский футбольный сайт CatalunyaFutbol разместил материал с заголовком "Это не футбол".
Региональный министр спорта дал задание дисциплинарному комитету Каталонской федерации футбола изучить инцидент и наказать виновных.
❌ESTO NO ES FÚTBOL❌ pic.twitter.com/ZEzR2YILmT
— CatalunyaFutbol (@CatalunyaFtbl) April 10, 2021
Напомним, что недавно на матче НБА произошла массовая потасовка игроков.
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