В Испании произошла массовая драка на футбольном матче. Инцидент произошел во время поединка между представляющими Барселону командами седьмого по силе дивизиона "Бон Пастор" и "Кармело", сообщает metropoliabierta.com.

Конфликт возник, когда рефери после небольшого спора удалил по игроку каждой команды. Эмоции накалились, и защитник "Бон Пастор" Родриго Техада сильно толкнул игрока соперника. Дальше разразилась буря: на поле ринулись болельщики и атаковали футболистов. В массовой драке участвовали даже девушки.

Рефери пришлось дать финальный свисток за две минуты до окончания встречи при счете 3:2 в пользу гостей. После того, в сеть выложили видео массовой драки каталонский футбольный сайт CatalunyaFutbol разместил материал с заголовком "Это не футбол".

Региональный министр спорта дал задание дисциплинарному комитету Каталонской федерации футбола изучить инцидент и наказать виновных.

❌ESTO NO ES FÚTBOL❌ pic.twitter.com/ZEzR2YILmT

Напомним, что недавно на матче НБА произошла массовая потасовка игроков.