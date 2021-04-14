Тренування з тортурами. Черговий скандал з побиттям дітей у Рівному. Цього разу батьки звинуватили тренерок однієї з місцевих спортивних шкіл.

У дитини на передпліччі була здерта шкіра - нігтями.

Це фото Світлана Степанюк зробила після одного з тренувань сина. Шестирічний Ілля пояснив мамі, що так його подряпала тренерка.

Світлана Степанюк, мати вихованця спортшколи:

Він прийшов додому заплаканий, просто в істериці дитина. Показав травму в області плеча. Він пояснив, що просто не там стояв в басейні, де потрібно, - ось тренер і вхопила його за передпліччя і почала трусити.

Світлана поскаржилася адміністрації спортшколи. Згодом вона дізналася, що постраждала не лише її дитина. Рівнянка Альона Літвінчук каже: сина Захара теж карали за невиконані нормативи.

Альона, мама вихованця спорт школи:

Декілька раз вхопивши його за волосся вмокала його голою у воду, пояснюючи йому, де він повинен був випливти. Після цього звичайно можливо свідомо, несвідомо, механічно дитина ще головою об бортик була вдарена. Коли дитині щось не вдавалося, дитину називали дауном, недорозвинутим.

Обидві жінки стверджують, що їхні діти зазнавали тортур від двох тренерок цієї спортивної школи. Буцімто ті роками знущалися з вихованців. Батьки кажуть: скаржилися дирекції, ті тренерів для їхніх дітей міняли, а кривдниць карали доганами. Але знущання так і не припинилися.

Альона, мати вихованця спортшколи:

Ми не розглядаємо зараз якесь одне фізичне побиття. Ні, ми розглядаємо такий булінг, який виражався як словесно, так і фізично. І тут вже настав той момент, коли дійсно мовчати була не сила.

Батьки звернулися до правозахисників. Ті побачили в діях тренерок ознаки криміналу.

Ірина Пашкевич, адвокатка:

Це систематично, і до цієї дитини застосовано насильство і до іншої дитини насильство це не просто якійсь там підвищений тон навіть. Це побої нанесення тілесних ушкоджень в область голови, об бортик спеціально, за волосся, під воду - тобто, жахливі насправді речі відбувалися.

У поліції порушили справу за статтею "завдання умисних легких тілесних ушкоджень". Потерпілих, кажуть, п'ятеро. Поки що у справі ще нікого не допитували - шукають свідків.

Марія Юстицька, речниця ГУ Нацполіції в Рівненській області:

Поліція розуміє, що не всі захочуть брати участь в допитах і відповідно й батьки можуть не дозволити. Можливо інші тренери були свідками цих подій, цих злочинів і вони можуть стати учасниками і свідками в кримінальному провадженні.

У самій же спортшколі кажуть: тренери мають хорошу репутацію. Бо виховали не одного чемпіона.

Нині тут займаються майже пів тисячі дітей, працюють 13 тренерів. Запевняють, у конфлікті з двома - розбираються.

Юрій Єфімчук, директор спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву №2:

Скаржилися на те, що зі сторони Світлани Володимирівни йшло приниження особисто дітей. Проводили бесіди. Вона тимчасово реагувала, потім знову якось воно проявлялося.

Ми намагалися з'ясувати у самих тренерок, як вони ставляться до звинувачень. Однак ті говорити відмовилися.

Поки ми не скористаємося своїм правовим захистом - ми нічого не коментуємо. Не було такого. Через два роки все спливло. Ми кажемо - це наклеп.

Тренерок від роботи поки що не відсторонили. Але батьки переконані: така поведінка у спорті неприпустима. І вимагатимуть для кривдниць дискваліфікації, аби жоден майбутній чемпіон не виховувався із застосуванням сили.