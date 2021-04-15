На вусатого звернули увагу рефері і вигнали його на трибуну

Хвостатий уболівальник. У турецькому місті Гіресун під час футбольного матчу на поле пробрався кіт. Чотирилапий упевнено вийшов прямо на газон і навіть деякий час посидів біля флангу.

Гра саме зупинилася через травму одного із футболістів, а решта гравців перекусили, щоб перервати піст у перший день Рамадану. Після паузи на вусатого звернули увагу рефері і вигнали його на трибуну.