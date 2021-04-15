У Туреччині кіт мало не зірвав футбольний матч [ Редактировать ]
Хвостатий уболівальник. У турецькому місті Гіресун під час футбольного матчу на поле пробрався кіт. Чотирилапий упевнено вийшов прямо на газон і навіть деякий час посидів біля флангу.
Гра саме зупинилася через травму одного із футболістів, а решта гравців перекусили, щоб перервати піст у перший день Рамадану. Після паузи на вусатого звернули увагу рефері і вигнали його на трибуну.
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