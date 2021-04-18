Остання путь принца. Учора королівська родина Віндзорів прощалася з герцогом Единбурзьким. Церемонія була доволі скромною і через пандемію, і через бажання самого Принца Філіпа. Не дивуйтеся, багато років поспіль чоловік Єлизавети ІІ брав участь у створенні сценарію своєї останньої церемонії. І це традиційно для королівських дворів.

За багато років там починають готувати чіткий план дій на випадок смерті монарха або членів його родини. Як проводжають монархів і чи читала Єлизавета ІІ сценарій її поховання - розкаже Світлана Чернецька із Лондона.

Хай як цинічно це звучить, та до цього похорону готувалися десятиліттями. Операція "Форт-Бридж" таку кодову назву отримав план дій після смерті принца Філіпа. І він особисто брав активну участь у підготовці цієї операції. Згідно з попереднім сценарієм, тут, у Віндзорі, чекали тисячі людей не лише з різних куточків країни, а й з усього світу. Але через пандемію план "Форт-Бридж" довелося переглянути. Із Великої королівської церемонії зробили невеличке сімейне прощання.

За традицією, операції з організації похорону членів монаршої родини мають свої кодові назви. І всі вони пов'язані з мостами - "Бридж" англійською. Раніше ці назви зберігались у великій таємниці. Але тепер усім відомо, що похорон Її Величності це операція "Лондон-Бридж", на честь головної пам'ятки столиці; наступника престолу Чарльза - "Менай-Бридж", на честь підвісного мосту у Вельсі, а покійного принца Філіпа - "Форт-Бридж", на честь символу Единбурга та об'єкта ЮНЕСКО.

Камілла Томіні, експертка з королівської родини:

Ця популярна фраза, коли він сказав королеві: просто відвезіть мене на лендровері.

На британському телебаченні цілий тиждень обговорювали участь принца у плануванні власного похорону. Це на його прохання традиційний лафет, на якому везуть домовину - замінили на автомобіль "Ленд Ровер". Це особлива модель, яку проектував сам принц. А ще він особисто вибирав всю музику, розподіляв ролі між вояками і визначався з регаліями. У каплиці - дев'ять подушок із його медалями та нагородами.

Стівен Сегрейв, підполковник:

Він, безумовно, брав участь у плануванні цієї деталі, тобто це його рішення.

На домовині Філіпа - шабля, адміральський кашкет та квіти від дружини. Оповита труна його особистим штандартом. Леви та білий хрест символізують данську та грецьку спадщину. Чорні й білі смуги вшановують сім'ю Маунтбаттенів, яка виховала Філіпа, а Единбурзький замок відображає герцогський титул. Символічних деталей взагалі чимало. Зокрема, серед сурмачів - представник королівської морської піхоти з медаллю на грудях, яку вручав сам принц. Також серед присутніх солдат, який отримав від Філіпа своє перше підвищення по службі в Іраку.

Камілла Томіні, експертка з королівської родини:

По ходу церемонії будуть різні морські нюанси. Коли домовину занесуть сходами каплиці - звучатиме свист, як на кораблі, коли скликають команду чи коли на палубу піднімається важливий гість. Уся церемонія дуже чітко продумана.

Адже принц Філіп робив блискучу кар'єру в Королівському флоті. Служив капітаном корабля. Тож на церемонії понад 700 вояків, у тому числі чотири оркестри.

Сам принц хотів скромного похорону. І наказав не виставляти домовину для публічного прощання. Як він і заповів, його тіло після смерті не залишало Віндзорського замку. До каплиці за труною йдуть найближчі родичі. Найстарший син Чарльз, дочка Анна, далі сини Ендрю й Едвард, онуки Гаррі та Вільям. Замикає процесію Роллс-ройс із Її Величністю.

Зазвичай на такі події представники монархії одягають парадні військові костюми. Але одразу два члени сім'ї позбулися права їх носити - онук Гаррі з власного бажання, а син Ендрю через скандал. Тож королева розпорядилася форми не вдягати нікому. А це ще одна точка напруження: Вільям і Гаррі крокують не пліч-о-пліч, між ними кузен Петер Філіпс. Принци й досі не помирилися після одкровень Гаррі Опрі Вінфрі.

Насправді не є дивиною, коли монарші особи затверджують сценарій свого похорону. Приміром, молодша сестра королеви принцеса Маргарет заповіла приватне прощання лише для сім'ї та друзів.

За масштабами ця жалобна церемонія майже 20 років тому була навіть меншою за похорон принца Філіпа.

Енн Гленконнер, фрейліна принцеси Маргарет:

Принцесу Маргарет віддали на кремацію. Вона стала однією з перших членів королівської сім'ї, кого кремували. Бо вона хотіла, щоб її поховали між батьками, а там залишалося місце хіба для попелу.

Бунтівній принцесі був 71, коли вона померла після тривалої хвороби. Тож усі подробиці її похорону були відпрацьовані. Але коли в автокатастрофі загинула 36-річна принцеса Діана - королівський протокол був абсолютно не готовий. Довелося застосувати сценарій, розроблений для матері королеви Єлизавети Другої. У хід пішла операція "Тей-Бридж".

Це дуже незвичайна картина - ми ніколи в історії не бачили королівську сім'ю, що стоїть ось так під брамою Букінгемського палацу.

Удруге операцію "Тей-Бридж" застосували майже 15 років потому. Вже безпосередньо для королеви-матері. Вона прожила 101 рік. Її сценарій похорону був готовий за три десятиліття, а потім відпрацьований на церемонії для Леді Ді. Але зміни все одно довелося вносити на ходу.

Майкл Вілкокс, представник королеви в парламенті (2001-2009):

Була пропозиція надати публіці доступ до домовини на обмежений час протягом дня, але я виступав проти цього. Я вірив, що нація прийде на прощання заради королеви. По-перше, щоб підтримати Її Величність, а по-друге - показати свою любов.

За три дні з королевою-матір'ю попрощалися сотні тисяч британців. Вони вишиковувались у черги біля Вестмінстерського палацу. А трансляцію похорону по телевізору переглянули 10 мільйонів людей.

У такій простій манері дружину величного, благородного шотландця, чия дочка стала першою леді нашої імперії, відправили на спочинок.

Ретельне планування похорону монарших осіб не просто традиція, а необхідність. Адже до організації урочистостей залучені не лише адміністрація палацу, а й уряд, церква, Збройні сили, Скотланд-Ярд. Кожен учасник має знати свою роль. Це стосується і звичайних вартових, і членів монаршої родини.

Операцію "Лондон-бридж" готують уже понад півстоліття. Адже смерть Її Величності Єлизавети ІІ стане справжнім логістичним викликом. З-за кордону чекатимуть сотні глав держав та визначних особистостей, а попрощатися з улюбленою королевою захочуть мільйони.