12 команд топ-чемпионатов Англии, Испании и Италии создали собственный турнир - Европейскую Суперлигу, не подчиняющуюся УЕФА. Там пригрозили командам-революционерам исключением из любых футбольных событий под своей эгидой.

"Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттэнхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико" успели дать соглашение на участие в новом турнире.

В будущем клубы-основатели с нетерпением ждут проведения переговоров с УЕФА и ФИФА о совместной работе над достижением наилучших результатов для новой лиги и футбола в целом. Формирование Суперлиги происходит в то время, когда глобальная пандемия усилила нестабильность в существующей экономической модели европейского футбола.

Отмечается, что поединки будут проходить так, чтобы команды имели возможность выступать и в своих национальных турнирах, в соответствии с этим будет подобран и график встреч. Известно, что главой нового турнира "Европейской Суперлиги" станет президент мадридского "Реала" Флорентино Перес.

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