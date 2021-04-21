В среду, 21 апреля, президент России Владимир Путин в Кремле рассказал, какие именно "красные линии" не должны пересекать страны Запада в отношении России. Об этом рассказал прес-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.

Среди них - вмешательство во внутренние дела России, включая выборы, и оскорбления.

Также Владимир Путин заявил, что "организаторы провокаций" против России пожалеют "так, как давно ни о чем не жалели".

Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношении России "красную черту". А где она будет проходить, Москва будет определять сама в каждом конкретном случае.

Ранее в России объяснили усиление войск на юге страны.