Гол украинца стал 15-м в 80 матчах за итальянский клуб/ фото: 24tv.ua

Полузащитник итальянского футбольного клуба "Аталанта" Руслан Малиновский забил спасительный мяч во время игры с "Ромой" в 32-м туре Серии А. В итоге поединок закончился с ничейным счетом 1:1.

Украинец открыл счет на табло, когда центрфорвард Дуван Сапата отдал передачу на левого защитника Робина Гозенса после чего тот пробил мяч в штрафную площадку "Ромы", а Малиновский "ювелирно" подставил ногу и забил его в ворота. На 75-й минуте "Рома" взяла реванш и забила гол в ворота соперника, таким образов вырвав ничью в поединке. Момент был реализован форвардом Брайаном Кристанте.

Отмечается, что гол украинца стал 15-м в 80 матчах за итальянский клуб, также за это время он сделал 15 ассистов. В сезоне чемпионата Италии 2021/2022 Руслан Малиновский забил 5 голов и отдал 8 результативных передач в 30 поединках.

Читайте также, "Аталанта" потерпела сокрушительное поражение от "Реала" в Лиге чемпионов. По сумме двух матчей "Реал" обошел соперников со счетом 4:1, таким образом команда осталась на задворках турнира в этом сезоне.

Кроме того, в ближайшее время полузащитник украинского футбольного клуба "Шахтер" Виктор Коваленко может сменить клубную подписку. В трансфере 24-летнего футболиста заинтересована "Аталанта" из Бергамо, "богиня" попытается вскоре заключить сделку.

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