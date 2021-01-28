В ближайшее время полузащитник украинского футбольного клуба "Шахтер" Виктор Коваленко может сменить клубную подписку. Об этом сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Так, согласно сообщению, в трансфере 24-летнего футболиста заинтересована "Аталанта" из Бергамо. "Богиня" попытается заключить сделку до закрытия январского трансферного окна.

Ранее мы писали о том, что команды английской Премьер-лиги установили уникальный рекорд, заключающийся в том, что 9 команд были в "топе" турнирной таблицы за сезон.

Читайте также, вратарь футбольного клуба "Нью Порт Каунти" Том Кинг, из четвертой по ступени английской премьер-лиги, забил уникальный мяч в ворота. Ситуация произошла во время поединка против команды "Челтенхэм Таун" в 23 туре.

Кроме того, Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов. Предыдущее достижение было установлено чешским форвардом Йозефом Бицаном, в период с 1931 по 1955 год тот забил 759 мячей.

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