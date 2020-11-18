Руководство Палестинской национальной администрации приняло решение по восстановлению отношений с Государством Израиль. Об этом сообщает информагентство WAFA.

Такое решение может помочь Палестине в получении налоговых платежей на сумму в три миллиарда шекелей, которые Израиль не перечислял Палестине после расторжения ПНА договоренностей в мае этого года. При этом экономика страны сильно пострадала во время пандемии. Президент Израиля заявил, что пришло время укреплять доверие и помирится.

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Новая дружба между Израилем и Бахрейном, а также другими странами в нашем регионе ясно показывает, что мир возможен, и мир не будет ждать. Поэтому я ясно даю понять палестинскому народу, что Израиль хочет жить в мире в этом регионе. Евреи и мусульмане, дети Авраама, израильтяне и палестинцы не обречены жить вместе, нам суждено жить вместе. Пришло время укрепить доверие и помириться.

Отмечается, что сотрудничество стран будет проходить в различных областях.

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