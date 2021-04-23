"Я теж хочу жити": маленький Ростислав потребує допомоги [ Редактировать ]
Маленький Ростислав потребує допомоги. В дитини виявили рецидив гострого лімфобластного лейкозу. Родина благає кожного небайдужого про допомогу аби врятувати дитину.
Мене звати Ростислав, зараз в мене розпочався не легкий період, бо моє життя під загрозою. В мене виявили жахливе захворювання (рецидив гострого лімфобластного лейкозу). Я з батьками з усих сил намагаюся боротися, але зараз мені потрібна ваша допомога!
Іспанські лікарі клініки NAVARRA погодилися прийняти Ростислава на лікування та провести складну операцію по пересадці кісткового мозку.
Але для цього родині потрібно віддати непід'ємну суму 152 000 євро.
Ми не можемо зібрати ці кошти без вашої допомоги! Тому я звертаюся до вас з проханням допомогти, бо я теж хочу жити та насолоджуватися життям.
Реквізити:
- картка батька, Кібець Юрій: 4149 4991 1448 9758 / 5168 7574 1764 6710
- телефон мами Оксани: 068-248-57-80
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