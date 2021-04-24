Фото: Что нельзя делать в Вербное воскресенье 2021 - приметы на 25 апреля Источник: Pixabay

Вербное воскресенье или День Входа Господня в Иерусалим отмечают в этом году 25 апреля. В этот день православные христиане идут в церковь с веточками вербы. Считается, что освященное растение, несет в себе особую магическую силу.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

Как и в любой двунадесятый праздник, в этот день запрещены физические нагрузки. Посвятите этот день душевной радости, отстранитесь от уборки, готовки, стирки.

Нельзя в этот день ссориться, скандалить и ругаться. А еще избегайте громких посидело и чрезмерного веселья.

Следует особенно соблюдать требования Великого поста. Планируя праздничный ужин, позаботьтесь о том, чтобы на столе стояли только постные блюда. В этот день верующим разрешается употреблять в пищу рыбу.

Несомненно, значимое украшение дома накануне Пасхи — верба. Освященные веточки поставьте рядом с иконами. Они наполнят дом добрым светом и теплом.

Приметы на Вербное воскресенье

Не рвите вербу с больных деревьев и деревьев, которые растут около кладбищ. Выбирайте молодые и здоровые растения.

Принесенную из церкви вербу поставьте рядом с больным человеком. Есть поверья, что ее сила поможет исцелить недуг.

Освященные веточки вербы храните весь год. Ни в коем случае не ломайте и не выкидывайте прошлогодние веточки. Их лучше сжечь.

Если воткнуть веточки вербы в землю перед началом полевых работ, это поможет добиться хорошего урожая.

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