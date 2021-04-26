В понедельник, 26 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание Le Figaro.

В ходе встречи обсуждалось урегулирование конфликта на Донбассе и отвод российских войск от границы Украины.

Так, Макрон призвал Путина добросовестно и в долгосрочной перспективе взять на себя обязательство по снижению напряженности с Украиной, эффективно отведя войска и тяжелую технику от украинской границы, подтвердив стремление к прекращению огня на Донбассе и возобновив диалог.

Также Макрон выразил обеспокоенность состоянием здоровья российского политзаключенного Алексея Навального, которого удерживают в колонии, а также заявил о поддержке европейских партнеров после высылки Россией чешских и итальянского дипломатов.

Ранее сообщалось, что Кравчук сделал резкое заявление в адрес Кремля. Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.

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